Ермак задекларировал кредит на 3,3 млн грн и $347 тысяч налички

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал свою декларацию о доходах за 2019 год.

В документе он указал, что получил 255 тысяч 859 грн дохода, занимаясь предпринимательством и адвокатурой, следует из декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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В частности, предпринимательство принесло Ермаку 151 тысячу грн дохода. Адвокатская деятельность, которая указана как основное место работы в прошлом году, принесла 42 тысячи 570 грн в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и 10 тысяч 672 грн зарплаты в ООО "Міжнародна правнича компанія".

Еще 49 тысяч 317 грн зарплаты он получил по совместительству в ООО "Міжнародна правнича компанія". В качестве заработка также указан гонорар в 1300 грн от "Медийной группы европейского партнерства", еще 1000 грн Ермаку досталось от отчуждения ценных бумаг.

Известно, что у главы Офиса президента наличными имеется $347 тысяч и 50 тысяч евро. В гривнях у него хранится 26 тысяч 803 грн в "ОТП Банке", а 609 грн — в "Кредобанке".

Указал Ермак также сумму в 1 млн 380 тысяч 660 грн, которую одолжил принадлежащему ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп". У этого общества с 2016 года перед Ермаком остается две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тысячи 218 грн.

Согласно документу, около 14 лет назад, в 2006 году, Андрей Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" — 4 млн 377 тысяч 186 грн. Ему остается выплатить 3 млн 328 тысяч 387 грн.

В декларации Ермака также указана квартира в Киеве площадью 107,8 квадратных метров, которую он приобрел в 2005 году за 3 млн 535 тысяч грн.

В пользовании у Ермака с августа 2015 года имеется автомобиль Toyota Camry, владельцем которого является Андрей Ерошов.

Как отмечается, 20 марта 2020 года глава Офиса президента указал в декларации приобретение 11 марта автомобиля Mercedes-Benz S350 (2019 года выпуска) за 2 млн 972 тысячи 776 грн. К этой сумме прибавляется также оплата услуг при приобретении автомобиля (106 тысяч 752 грн) и оплата сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили — 123 тысячи 865 грн. В целом, покупка этого авто Ермаку обошлась в 3 млн 203 тысячи 393 грн.

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Известно также, что с 1997 года Ермак владеет половиной корпоративных прав ООО "Міжнародна правнича компанія". В этой же фирме он является директором. С марта 2019 года Ермаку принадлежали 60% прав в этом адвокатском объединении.

Кроме того, Ермаку с 1999 года принадлежали 10% ЗАО "Интерпромфинанс Украина". На то время предприятием, созданным для оптовой торговли, на 90% владели российский предприниматель, банкир и общественно-политический деятель Рахамим Эмануилов.

Уже с 2001 года у Ермака было 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года у Ермака есть 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (занимается распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ). Уже с ноября 2014 года Ермак получил 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (специализируется на компоновке кино- и видеофильмов, телевизионных программ).

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Примечательно, что Ермак также на 99% владеет "Виссон Лимитед" (регистрация — Британские Виргинские острова). В 2018 году у него было 33,33% в ООО "Ама Вижн" (специализация — также производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Ранее из-за непредставления декларации о доходах главы Офиса президента Андрея Ермака Окружной административный суд Киева открыл производство.

Напомним, в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год указаны многочисленные объекты недвижимости, миллионные доходы и коллекция дорогих часов.