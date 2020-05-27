НАПК взялось за незадекларированные часы Hublot Венедиктовой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит факт сокрытия генеральным прокурором Ириной Венедиктовой информации о приобретении дорогостоящих часов Hublot Big Bang.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Указано, что в январе 2020 года Ирина Венедиктова, которая в то время выполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований (ГБР), принимала участие в координационном совещании ГБР.

При этом на фото совещания видно, что на руке Венедиктовой элитные швейцарские часы Hublot, стоимость которых может колебаться от 5 000 до 10 000 евро.

Также дорогостоящие часы были замечены на руке Венедиктовой в марте 2020 года, уже в должности генерального прокурора.

Известно, что в случае приобретения имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (100 тысяч грн), закон требует сообщать об этом НАПК. Впрочем, уведомления от Венедиктовой нет в реестре деклараций.

Также в декларации чиновницы за 2019 год нет ни одного упоминания о часах. А в декларации 2015 года она отмечала в собственности двое ценных часов, включая Hublot.

"Поэтому ЦПК обратился к НАПК с просьбой провести проверку и выяснить: не отчиталась ли Венедиктова о покупке часов, сознательно ли не указала их в декларации за 2019 год", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Нацагентство начало проверку Венедиктовой и направило требования об истребовании необходимых документов для ее осуществления, о чем сообщило ЦПК в ответном письме.

"Венедиктова не захотела объяснить общественности, почему ее часов нет в декларации. В комментариях СМИ и в интервью она не давала конкретного ответа, говорила, что нарушений нет и якобы все чисто. Что ж, теперь придется объяснять все НАПК", — прокомментировал ситуацию юрист ЦПК Андрей Савин.

Примечательно, что если НАПК подтвердит нарушения, составит административный протокол, а суд признает Венедиктову виновной в этом правонарушении, связанном с коррупцией, ей грозит увольнение с должности.

Ранее в ЦПК заявили, что в процессе очистки ГПУ Венедиктова выбросила представителей международных партнеров и общественность, что кардинально искажает реформу прокуратуры, которая продолжалась до ее назначения.