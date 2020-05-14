От Офиса Генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко — СМИ

Исполняющим обязанности начальника департамента по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований Александр Панов является зятем бывшего топ-менеджера Сергея Курченко — Александра Семинога и может лоббировать интересы беглого олигарха в департаменте процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. Об этом пишут "Комментарии".

По данным издания, департамент по особо важным производствам, который ранее был создан Генпрокурором Русланом Рябошапкой для своего первого заместителя Виталия Касько, сегодня "курирует" "старший советник" Генерального прокурора Александр Ватутин. ПО характеристике "Комментариев", Панов является "операционным" руководителем департамента в "теневом офисе" Ирины Венедиктовой.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Панов работает в органах прокуратуры с 2005 года, в 2017 году он был следователем по особо важным делам Харьковской областной прокуратуры, в 2018 стал замначальника второго следственного отдела СУ, а в 2019 — прокурором отдела процессуального руководства в делах, которые расследует ГБР. Вначале 2020 года он был назначен начальником местной городской прокуратуры в Кропивницком.

В марте был назначен и. о. начальника департамента по надзору за уголовными производствами, которые расследует ГБР. По мнению журналистов, карьерному продвижению Панова в ОГП мог способствовать его тесть — Александр Дмитриевич Семиног, известный в прошлом харьковский милиционер, а также экс-глава набсовета ФК "Металлист" и экс-член набсовета "Реалбанка". Оба актива принадлежали в свое время беглому младоолигарху Сергею Курченко. Семиног — отец второй жены Панова, Оксаны, доцента кафедры административной деятельности полиции ХНУ внутренних дел.

"Сегодня Александр Семиног — адвокат и ассоциированный партнер в адвокатском объединении Gestors, которое и после бегства Курченко продолжает представлять интересы его компаний в судах", — говорится в материале "Комментариев".

Издание также отмечает, что Виталий Касько, который курировал этот департамент при Руслане Рябошапке, также не чужд интересам Сергея Курченко. Поскольку компания Arzinger, где Виталий работал до Революции достоинства, представляла, среди прочего, интересы компаний младоолигарха, в частности, как заявлял военный прокурор Константин Кулик, речь шла о выводе денег "семьи" на заграничные счета.

Журналисты также отмечают, что за последние несколько месяцев фамилия Курченко несколько раз всплывала рядом с именем Генпрокурора Ирины Венедиктовой. "Например, в средине февраля экс-народный депутат Татьяна Чорновол заявляла, что бывшая на тот момент и. о. главы ГБР покупала по заниженной цене недвижимость в Харькове у застройщика из группы Курченко", — сообщают "Комментарии".