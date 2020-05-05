Венедиктову обвиняют в "неправильной" аттестации прокуроров

15 апреля Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова издала приказ, которым изменила положение о комиссии, осуществляющей аттестацию прокуроров.

Как сообщает Центр противодействию коррупции (ЦПК), в процессе очистки ГПУ Венедиктова выбросила представителей международных партнеров и общественность, что кардинально искажает реформу прокуратуры, которая продолжалась до ее назначения.

Так, по данным ЦПК, отныне комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры состоит из 6 человек, 4 из них — прокуроры, а остальные — 2 представителя высших учебных заведений.

До этого, комиссия состояла из 3 представителей прокуратуры и 3 экспертов делегированных международными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями.

"Эти изменения полностью уничтожают доверие к кадровым назначениям в Офисе генерального прокурора. Напомню, что аналогичным образом произошли две "реформы" прокуратуры при прошлой власти. Большинство в кадровых комиссиях тогда тоже имели представители прокуратуры. Видим, что Зеленский принимает плохие практики своего предшественника", — комментирует председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Как отмечают в ЦПК, теперь за нововведениями Венедиктовой принятия решений во время аттестации будет происходить подконтрольными прокурорами, что неизбежно приведет к возвращению клановости среди новых назначений: прокуроры выбирарают прокуроров.

Одновременно представители гражданского общества и международные партнеры фактически не имеют влияния на принятие решений.

Кроме того, в ЦПК указывают на некоторые пункты приказа, которые прямо противоречат закону "О прокуратуре", за который голосовала сама Венедиктова.

В частности, комиссия может единовременно принять кандидата на любую административную должность, а дальнейшие такие назначения происходят уже без участия комиссии. Также к моменту создания областных прокуратур Венедиктов предусмотрена возможность назначения лиц на административные должности в "старых" нереформированных региональных прокуратурах.

Сейчас вновь комиссия решила назначить на руководящие прокурорские должности нескольких человек, часть из которых либо отказались проходить аттестацию, либо не смогли ее пройти.

Например, как сообщает ЦПК, планируется назначить на руководящую должность в прокуратуре города Киева ее бывшего руководителя Романа ГОВД.

Напомним, 17 марта на внеочередном заседании Верховной рады Украины депутаты проголосовали за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.