Политика 1 час назад

СБУ расследует возможную госизмену Кучмы и Ермака — Вятрович

Спецслужба начала соответствующее уголовное производство

Андрей Ермак и Леонид Кучма. Фотоколлаж: 24 канал Андрей Ермак и Леонид Кучма. Фотоколлаж: 24 канал
Андрей Ермак и Леонид Кучма. Фотоколлаж: 24 канал

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту совершения представителями украинской делегации на переговорах в Минске государственной измены.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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"Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", — указывается в обнародованном нардепом уведомлении СБУ о выполнении постановления следственного судьи.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", — прокомментировал это производство Вятрович.

Как сообщалось, 23 апреля суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой.

Речь идет о встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака, на которой стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "Консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 — от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

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Ранее в ГБР открыли дело на экс-президента Петра Порошенко по статье "госизмена" за подписание Минских соглашений.

Напомним, 18 сентября 2019 года Кабинет министров Украины уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

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