Полицейские на допросе опровергли информацию о том, что Трухин предлагал им взятку, — директор ГБР Сухачев

Следователи Государственного бюро расследований повторно допросили полицейских, которые фиксировали ДТП с народным депутатом Александром Трухиным. Правоохранители сообщили, что нардеп не предлагал им взятку после происшествия.

Об этом директор ГБР Алексей Сухачев рассказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля, передает информационное агентство "Интерфакс".

"Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", — сказал Сухачев.

Отметим, что полицейские также не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля Audi, которое и спровоцировало ДТП. По словам Сухачева, информация о происшествии с участием Трухина, опубликованная журналистами, не устанавливает новые обстоятельства ДТП и не опровергает уже полученные доказательства.

В то же время расследование журналистов помогло открыть новые детали поведения полицейских на месте происшествий.

"Речь идет о несоответствии ранее предоставленной Нацполицией по запросу следственного ГБР информации об отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского и об эпизоде, в котором непосредственно господин Трухин беспрепятственно осматривает водительское место", — уточнил директор ГБР.

Из-за этих новых деталей инцидента следователи ГБР инициировали проведение двух служебных расследований в Нацполиции, добавил Сухачев.

Напомним, издание "Украинская правда" провело расследование и опубликовало видео с места ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, в котором участвовал Трухин.

Доказательства, полученные журналистами, подтверждают тот факт, что Трухин предлагал правоохранителям взятку в 150 тысяч гривен за возможность покинуть место ДТП.

На видео нардеп на месте аварии обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

После публикации этого видео расследование ДТП с участием Трухина, которым занималось ГБР, активизировалось.

В ГБР сообщили, что следователи изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали движение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета. То есть теперь в ГБР фактически утверждают, что Трухина за рулем не было, однако следствие продолжается.