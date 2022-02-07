ДТП с Трухиным: в ГБР заявляют, что за рулем автомобиля был не нардеп

В Государственном бюро расследований (ГБР) изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали движение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. По данным правоохранителей, за рулем автомобиля был не Трухин.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.

Это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

То есть исходя из данных ГБР получается, что Трухина за рулем не было.

Как отметили в ГБР, авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя, пятая, продолжается.

Отмечается, что следователи ГБР провели огромную работу, исследовали большой объем информации, в частности, материалы дела насчитывают более 5 томов.

После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

В интернет-издание "Украинская правда" (которое опубликовало видео с нардепом после ДТП, где он предлагает взятку полицейскому, чтобы тот его отпустил) также сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы расследования и указать источники их поступления.

Поэтому пока тяжело объяснить поведение Трухина после аварии, который сразу же побежал зачем-то договариваться с полицейским, хотя если он просто сидел на заднем сиденье в момент аварии, что следует из версии ГБР, то ему незачем было проявлять какую-то активность.

ГБР выясняет, почему это видео не было передано следователям по соответствующему запросу в Министерство внутренних дел.

Допрошено значительное количество свидетелей, включая народного депутата, другие участники происшествия, полицейские.

В частности, сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи ГБР вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию.

Никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не планируют.

"ГБР в очередной раз призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям", — подчеркнули в ГБР.

Напомним, что ДТП с участием Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа. Тогда автомобиль Audi, в котором находился Трухин и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, только 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. То есть ГБР изучало видео с камер аж полгода и опубликовало их только после того, как 1 февраля издание "Украинская правда" сообщило, что разыскало наконец и опубликовало видео с камеры прибывшего на место ДТП патрульного полицейского Сергея Петрика, свидетельствующее, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с Денисом Монастырским (главой МВД), а затем неоднократно предлагал правоохранителю крупную взятку за то, чтобы тот позволил ему спокойно скрыться с места происшествия.

Петрик, а также его коллега, слышавший слова Трухина, хотя и не стали фиксировать предложение о взятке, являющееся уголовным преступлением, брать деньги не стали. Сам депутат на месте отрицал, что был за рулем, однако при этом фактически отказывался от дачи письменных пояснений и прохождения теста на алкогольное опьянение.

При этом журналисты отмечают, что Монастырский точно видел это видео. Однако после публикации видеозаписи МВД открестилось от ответственности за расследование, указав, что передало его в ГБР. В самом же бюро заявили, что у следствия не было видео с камеры Петрика. Более того, там заявили, что патрульный давал показания по этому делу, но следователям он якобы не сообщал того, что рассказал в интервью журналистам.