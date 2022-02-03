В Раде появился проект постановления об увольнении Монастырского из-за ДТП с Трухиным

12 депутатов Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" и внефракционный бывший председатель парламента Дмитрий Разумков предлагают уволить Дениса Монастырского с должности министра внутренних дел из-за вовлеченности его имени в скандал вокруг ДТП с нардепом из "Слуги народа" Александром Трухиным. Соответствующий проект постановления №7009 они внесли в Раду 3 февраля.

В пояснительной записке к документу депутаты отмечают, что в последнее время вокруг МВД складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении Монастырским своих обязанностей.

Среди прочего ему припомнили скандал с теперь уже бывшим заместителем главы МВД Александром Гогилашвили. Напомним, что в декабре конфликт чиновника с подчиненными на блокпосту вызвал всплеск интереса СМИ к его персоне, в частности к причинам близости к президенту Владимиру Зеленскому и к тому, как он оказался на своей должности, имея, как сообщали СМИ, российское гражданство и судимости в РФ.

"Последним чрезвычайным событием стало опубликование видео полицейских с места ДТП нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, из которого видно, что покрывательство этого преступления осуществлял министр внутренних дел Монастырский Д.А. Это свидетельствует о злоупотреблении властью и служебным положением министра внутренних дел", — отмечается в пояснении.

Напомним, что ДТП с участием Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа. Тогда автомобиль Audi, в котором находился Трухин и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Одним из потерпевших стал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. 72-летний футбольный судья и его помощник потеряли сознание и были госпитализированы.

ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, лишь 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал скандальное ДТП, а также факт удаления новости о нем из многих интернет-СМИ лишь 7 сентября.

С тех пор официально о развитии этой истории публично не сообщалось, однако инцидент с близким Зеленскому и влиятельным нардепом дважды пришлось комментировать самому президенту. В частности, на пресс-марафоне 26 ноября он заявил, что речь идет о банальном ДТП, в котором "ничего страшного нет", а также неожиданно дал понять, что смотрел видео с места происшествия, о наличии которого ранее не сообщалось.

1 февраля издание "Украинская правда" сообщила, что разыскало наконец и опубликовало видео с камеры прибывшего на место ДТП патрульного полицейского Сергея Петрика, свидетельствующее, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю крупную взятку за то, чтобы тот позволил ему спокойно скрыться с места происшествия.

Петрик, а также его коллега, слышавший слова Трухина, хотя и не стали фиксировать предложение о взятке, являющееся уголовным преступлением, брать деньги не стали. Сам депутат на месте отрицал, что был за рулем, однако при этом фактически отказывался от дачи письменных пояснений и прохождения теста на алкогольное опьянение.

При этом журналисты отмечают, что Монастырский точно видел это видео. Однако после публикации видеозаписи МВД открестилось от ответственности за расследование, указав, что передало его в ГБР. В самом же бюро заявили, что у следствия не было видео с камеры Петрика. Более того, там заявили, что патрульный давал показания по этому делу, но следователям он якобы не сообщал того, что рассказал в интервью журналистам. Министр же лично ситуацию пока не комментировал.