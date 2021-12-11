Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал у блокпоста в зоне ООС (ВИДЕО)

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области. Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Он угрожал работникам полиции, оскорблял их и лез в драку.

Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Авто замминистра МВД не остановилось на блокпосту на въезде в область по требованию полицейских. Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими.

Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку. Вот только несколько цитат чиновника из видео:

"Замминистра с таким е@алом как у меня он один всего"

- Очень приятно!

- А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет

"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!".

"Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!"

"Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"

"То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".

Отметим, замминистра МВД Александр Гогилашвили является мужем Марии Левченко - помощницы Зеленского в "Квартале 95".

Отметим, система МВД при руководстве Дениса Монастырского столкнулась с урезанием бюджета, громадным кадровым оттоком и политизацией структуры, что несёт угрозу внутренней безопасности и ослабляет самую сильную систему страны.