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Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал у блокпоста в зоне ООС (ВИДЕО)
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области. Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Он угрожал работникам полиции, оскорблял их и лез в драку.
Видео инцидента опубликовано в YouTube.
Авто замминистра МВД не остановилось на блокпосту на въезде в область по требованию полицейских. Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими.
Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку. Вот только несколько цитат чиновника из видео:Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Замминистра с таким е@алом как у меня он один всего"
- Очень приятно!
- А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет
"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!".
"Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!"
"Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"
"То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".
Отметим, замминистра МВД Александр Гогилашвили является мужем Марии Левченко - помощницы Зеленского в "Квартале 95".
Отметим, система МВД при руководстве Дениса Монастырского столкнулась с урезанием бюджета, громадным кадровым оттоком и политизацией структуры, что несёт угрозу внутренней безопасности и ослабляет самую сильную систему страны.