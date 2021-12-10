Монастырский не сумел сохранить силу и эффективность системы МВД, выстроенной предшественником, — СМИ

Система МВД при руководстве Дениса Монастырского столкнулась с урезанием бюджета, громадным кадровым оттоком и политизацией структуры, что несёт угрозу внутренней безопасности и ослабляет самую сильную систему страны.

Речь об этом идёт в статье "Крутое пике Монастырского или почему система МВД полетела в пропасть?", опубликованной изданием GOLOS.UA.

"С самого начала стало понятно, что для МВД после ухода Авакова настали тёмные времена. Представленная новая команда Монастырского вызвала серьезные опасения – среди "новых лиц" ни профессионалов, ни людей, имеющий опыт по профилю. Когда дело дошло до Госбюджета-2022, ситуация и вовсе накалилась до предела. Новый бюджет предусматривает резкое сокращение расходов на МВД при том, что финансы и кадры уже сейчас стали одной из основных проблем МВД, а глядя на статьи нового госбюджета, становится очевидным, что остаются непокрытыми даже базовые потребности структуры", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что эта ситуация стала причиной следующей проблемы — кадрового оттока.

"Причина недобора персонала— низкая заработная плата. Сам министр заявляет о нехватке сотрудников, которая, по его словам, составляет 10-30%, зависимо от региона. Хотя официальные цифры, как всегда, занижены, да и проблема не только в количестве, но и в качестве. Смена режима обернулась тем, что профессионалов и людей с опытом (если брать, скажем, руководство среднего звена) попросту вытеснили, прикрывая это баснями о чистках. При этом обеспечить зарплатами руководство министерства оказалось не способным даже тот состав, что имеется на данный момент — на зарплаты просто нет бюджета", — отмечает он.

Вместе с тем, как говорится в статье, способ решения проблемы, предложенный министром Монастырским, только усилил демотивацию личного состава.

"Он предложил полицейским перспективу дополнительной работы охранниками, и в рядах Нацпола покатилась волна возмущения "Аваков, вернись!", ведь условия работы становятся невыносимыми, жалуются офицеры. Закон о полиции запрещает сотрудникам Нацпола любую другую деятельность, кроме полицейской. Второй вопрос, насколько министр знаком с условиями работы офицеров, предлагая подобные инициативы. Стоит напомнить, что рабочий день сотрудников полиции достигает 10-12 часов при 6 дневном графике работы", — отмечается в статье.

В публикации также указывается на наличие проблемы политизации структуры.

"Попытки "договориться" с МВД для решения теневых вопросов велись уже давно, однако при Авакове система сохраняла независимость от органов власти. Теперь же МВД может постигнуть та же участь, что и СБУ или ГБР, выполняющих "внутренние" заказы власти, ставших карманными армиями", — подчёркивается в статье.

При этом автор добавил: "Вот так, когда ко власти приходят непрофессионалы, все то, что исправно работало годами, может быть уничтожено за считанные дни. И МВД стало, к сожалению, ярким примером. Слаженно работающая годами империя, ставшая в последние годы фактически оплотом стабильности в государстве, в грядущем году может оказаться просто вышедшим из строя механизмом в руках профанов", — подытожил он.

Напомним, Денис Монастырский заявил, что в Украине появится электронный реестр оружия. Он должен полноценно заработать в марте-апреле следующего года.

Ранее Денис Монастырский предлагал, чтобы патрульная полиция на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) проверяла водителей на наркотики.