В МВД предлагают проверять водителей на наркотики на месте ДТП

Министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает, чтобы патрульная полиция на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) проверяла водителей на наркотики.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"У нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе есть экспресс-тесты, быстро и точно показывающие наличие или отсутствие наркотических веществ в организме человека. Я думаю, что на это мы можем повлиять совместно с местными властями", — заявил Монастырский.

По его мнению, это должно уменьшить пребывание таких людей за рулем.

Глава МВД также напомнил, что год назад была усилена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, проблему с наркотиками у водителей можно будет решить в ближайшие месяцы.

Также Монастырский призвал граждан, фиксирующих на своих видеорегистраторах нарушения других водителей, передавать эти данные в полицию. К примеру, если заметили проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной.

В результате людей, зафиксированных за нарушением, будут привлекать к административной ответственности. По его словам, подобная законодательная инициатива уже есть в парламенте.

"Проект закона требует обсуждения, но именно резонансные ДТП показывают, что он сегодня необходим", — добавил глава ведомства.

Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214, который зарегистрирован в Верховной Раде.