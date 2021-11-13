Общество 50 минут назад

В МВД предлагают проверять водителей на наркотики на месте ДТП

Министр внутренних дел Денис Монастырский хочет предоставить правоохранителям право на месте проверять водителей на наличие наркотиков в организме, как это происходит с алкоголем

МВД хочет, чтобы патрульные на месте могли проверять водителей на наркотики МВД хочет, чтобы патрульные на месте могли проверять водителей на наркотики
МВД хочет, чтобы патрульные на месте могли проверять водителей на наркотики

Министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает, чтобы патрульная полиция на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) проверяла водителей на наркотики.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"У нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе есть экспресс-тесты, быстро и точно показывающие наличие или отсутствие наркотических веществ в организме человека. Я думаю, что на это мы можем повлиять совместно с местными властями", — заявил Монастырский.

По его мнению, это должно уменьшить пребывание таких людей за рулем.

Читайте также:
За год сумма выплат по ДТП подскочила на треть — МТСБУ

Глава МВД также напомнил, что год назад была усилена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, проблему с наркотиками у водителей можно будет решить в ближайшие месяцы.

Также Монастырский призвал граждан, фиксирующих на своих видеорегистраторах нарушения других водителей, передавать эти данные в полицию. К примеру, если заметили проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной.

В результате людей, зафиксированных за нарушением, будут привлекать к административной ответственности. По его словам, подобная законодательная инициатива уже есть в парламенте.

"Проект закона требует обсуждения, но именно резонансные ДТП показывают, что он сегодня необходим", — добавил глава ведомства.

Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214, который зарегистрирован в Верховной Раде.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Сьерра-Леоне из-за взрыва разлившегося по улице бензина погибло 99 человек (ВИДЕО)
В Сьерра-Леоне из-за взрыва разлившегося по улице бензина погибло 99 человек (ВИДЕО)
Законопроект о выплатах 10% штрафа за видео с нарушениями ПДД: о чем он и что с ним не так
Законопроект о выплатах 10% штрафа за видео с нарушениями ПДД: о чем он и что с ним не так
Полиция выясняет, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова
Полиция выясняет, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Мощность домашних солнечных электростанций в Украине превысила 1 ГВт

  3. Франция угрожает России в случае нападения на Украину

  4. Новому министру обороны поставили задачу за полгода построить в Украине базу НАТО — нардеп

  5. Цифровое "озеро". Зачем в одном из крупнейших карьеров Украины запустили частную радиосеть

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...