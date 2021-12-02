Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в Украине появится электронный реестр оружия. Он должен полноценно заработать в марте-апреле следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В начале следующего года мы представляем единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта область вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", — сообщил Денис Монастырский.

Он подчеркнул, что в реестре будут храниться данные о владельцах оружия. Министр также добавил, что с помощью реестра владельцы оружия смогут получать разрешение на применение, а также продлевать его.

"Все владельцы оружия смогут без проблем продлевать разрешение и получать их", — заявил Монастырский.

Он рассказал, что МВД стремительно развивает цифровые технологии. ID-карты, водительские удостоверения, отображаемые в приложении "Дія", позволяют получить электронные услуги без проблем и без коррупции.

«В процедуре получения справки о несудимости есть проблемы. Однако в течение двух-трех недель устраним недостатки, и такую ​​справку можно будет получить онлайн. Гражданин мгновенно получает выписку из реестра, а уполномоченное лицо сможет проверить этот документ через QR-код», — сказал он.

Ранее Денис Монастырский предлагал, чтобы патрульная полиция на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) проверяла водителей на наркотики.