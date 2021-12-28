ГБР открыло два дела против уволенного со скандалом замглавы МВД Гогилашвили

Государственное бюро расследований 20 декабря начало два расследования в отношении уволенного уже заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Соответствующий ответ на свое депутатское обращение в ГБР опубликовал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады и бывший глава парламента Дмитрий Разумков.

В частности, бюро расследует возможный служебный подлог (статья 366 Уголовного кодекса) и возможное превышение Гогилашвилм полномочий (статья 365 УК) при пересечении блокпоста в Донецкой области.

В свою очередь из ответа Разумкову Офиса генерального прокурора следует, что он также сообщил о действиях тогдашнего замминистра на блокпосту, которые можно трактовать как сопротивление сотруднику правоохранительного органа, угрозу или насилие в отношении такого сотрудника (эти деяния предусмотрены статьями 342 и 345 УК). В ОГП отметили, что перенаправили обращение Разумкова в то же ГБР для его привлечения к делу по статье 365.

Напомним, что в начале декабря возник скандал из-за публикации видео с блокпоста в Краматорске Донецкой области, на котором правоохранители попросили Гогилашвили показать документы, в ответ на что чиновник принялся их оскорблять и угрожать им. Вскоре оказалось, что такое поведение он демонстрировал не впервые. 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили.

Однако скандал вокруг замглавы МВД спровоцировал всплеск интереса к его персоне, в частности к его близости к президенту Владимиру Зеленскому через свою жену и его секретаршу Марию Левченко, которая, однако, официально декларировала, по крайней мере в 2020 году, лишь работу в "Квартале 95", но не в Офисе президента.

Среди прочего выяснилось, что Гогилашвили ранее жил в Ростове-на-Дону, где получил российское гражданство, а также был помощником бывшего российского боксера и депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Кроме того, сообщалось о наличии у Гогилашвили в России судимости за мошенничество и подлог документов.

Также известно, что он работал в фонде социальной адаптации бывших наркозависимых в Ростове, а после переезда в Украину в течение нескольких лет представлял сеть реабилитационных центров "Международная антинаркотическая ассоциация", которую публично поддерживал Зеленский. Заняв должность замглавы МВД в 2019 году, Гогилашвили курировал в ведомстве именно вопросы наркопреступности.