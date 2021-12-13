Кабмин уволил попавшего в скандал замглавы МВД Гогилашвили, — СМИ

В понедельник, 13 декабря, Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

Скандал с топ-чиновником возник из-за инцидента на блокпосту в зоне ООС в Краматорске Донецкой области, где правоохранители остановили для проверки несколько машин. Вместо предъявления документов люди выскочили из машины и начали выяснять у капитана полиции, почему их не пропускают немедленно.

Оказалось, в сером джипе передвигался заместитель министра МВД Александр Гогилашвили, а в черном джипе его вооруженная охрана, которые представили документы только после того, как вышли из машин с личным оружием в руках. Однако по закону заместителю министра полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана.

Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями. Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Он угрожал работникам полиции, оскорблял их, лез в драку и спрашивал, почему они "не узнали начальство".

Впоследствии появилось еще одно видео, где замминистра общается к полицейскими не ограничивая себя в выражениях.

Также появилась информация, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, похоже, имеет паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

На период дисциплинарного производства правительству предложили отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего министр внутренних дел Денис Монастырский подписал соответствующее представление Кабинету министров Украины.

Сам Гогилашвили извинился "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследования инцидента на блокпосту в зоне ООС.