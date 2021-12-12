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Зеленский потребовал от Кабмина уволить замглавы МВД Гогилашвили за "наезд" на полицейских в АТО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров и главе МВД по поводу увольнения замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", – сообщил он.
Зеленский добавил, что "ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", – подчеркнул президент.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.
Видео инцидента опубликовано в YouTube.