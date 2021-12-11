Глава МВД Монастырский инициировал расследования из-за действий своего зама

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициирует дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Александра Гогилашвили из-за событий на блокпосту в Донецкой области.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы", — заявил Монастырский.

Он подчеркнул, что на период дисциплинарного производства будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление Кабинету Министров Украины.

Также Денис Монастырский добавил, что лично изучит все детали произошедшего и "примет соответствующие управленческие решения".

Отметим, замминистра МВД Александр Гогилашвили является мужем Марии Левченко — помощницы Зеленского в "Квартале 95".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.

Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Отметим, система МВД при руководстве Дениса Монастырского столкнулась с урезанием бюджета, громадным кадровым оттоком и политизацией структуры, что несёт угрозу внутренней безопасности и ослабляет самую сильную систему страны.