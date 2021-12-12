У оскандалившегося замглавы МВД Гогилашвили нашли россйский паспорт

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, похоже, имеет паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России.

Там отмечено, что Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Кроме этого, по данным издания, он имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705.

Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет данные только действительных паспортов людей России и их личных налоговых номеров.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвилипоскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров и главе МВД по поводу увольнения замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Впоследствии в интернете появилось видео, сделанное за две недели до указанного инцидента. На нем видно как Гогилашвили скандалит с патрульным полицейским.

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