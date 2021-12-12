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"Ты что, тупой? Тебя припудрило?": Гогилашвили "засветился" еще в одном скандале с полицейскими (ВИДЕО)
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, который 24 ноября устроил скандал с правоохранителями при проверке документов на автомобиль, за две недели до этого уже участвовал в подобном инциденте.
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, который 24 ноября устроил скандал с правоохранителями при проверке документов на автомобиль, за две недели до этого уже участвовал в подобном инциденте.
Видео об этом случае в Youtube опубликовало 12 декабря интернет-издание "Украинская правда".
На видео видно, как автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские для проверки документов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во время проверки замминистра начал с использованием ненормативной лексики оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство
Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.
Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.
После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров и главе МВД по поводу его увольнения.