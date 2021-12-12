"Ты что, тупой? Тебя припудрило?": Гогилашвили "засветился" еще в одном скандале с полицейскими (ВИДЕО)

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, который 24 ноября устроил скандал с правоохранителями при проверке документов на автомобиль, за две недели до этого уже участвовал в подобном инциденте.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, который 24 ноября устроил скандал с правоохранителями при проверке документов на автомобиль, за две недели до этого уже участвовал в подобном инциденте.

Видео об этом случае в Youtube опубликовало 12 декабря интернет-издание "Украинская правда".

На видео видно, как автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские для проверки документов.

Во время проверки замминистра начал с использованием ненормативной лексики оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров и главе МВД по поводу его увольнения.