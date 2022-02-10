В "Слуге народа" надеются, что Трухин "по совести" сдаст мандат нардепа

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что нет законодательных оснований лишить народного депутата Александра Трухина мандата, но выразила надежду, что он примет решение самостоятельно. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

"Останется ли он депутатом или нет, будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным, и насколько он может сдать сам мандат", – сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что Трухин уже не является членом партии и не возглавляет полтавскую организацию "Слуги народа".

Шуляк отметила, что в начале сентября 2021 года спрашивала Трухина, был ли он за рулем автомобиля во время ДТП с шестью пострадавшими на Бориспольской трассе под Киевом. На что нардеп ответил ей, что "честно, не был за рулем".

По словам главы "Слуги народа", ситуация с нардепом Трухином — еще один довод в пользу того, чтобы внести в Раду законопроект об императивном мандате.

Напомним, издание "Украинская правда" провело расследование и опубликовало видео с места ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, в котором участвовал Трухин.

Доказательства, полученные журналистами, подтверждают тот факт, что Трухин предлагал правоохранителям взятку в 150 тысяч гривен за возможность покинуть место ДТП.

Но когда следователи Государственного бюро расследований повторно допросили полицейских, которые фиксировали ДТП с народным депутатом Александром Трухиным, правоохранители сообщили, что нардеп не предлагал им взятку после происшествия. Исходя из данных ГБР получается также, что за рулем Audi A8 был не Трухин.

ДТП с участием Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа. Тогда автомобиль Audi, в котором находился Трухин и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.