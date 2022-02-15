Скандал с Трухиным пошел на новый виток по заказу Порошенко, - СМИ

Обнародование видеозаписей с места ДТП при участии экс-нардепа фракции "Слуги народа" Александра Трухина было произведено по заказу бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заинтересован в придании резонансу скандалам вокруг представителей действующей власти. Речь об этом идет в статье "Дело Трухина: Порошенко – заказчик скандала?", опубликованной изданием Golos.Ua.

"Согласно нашей внутренней информации, появление данного видео в сети - акция, заказанная Петром Порошенко. Учитывая нарастающее противостояние Петра Алексеевича и представителей Зе-власти, которое тянется еще с предвыборной кампании и вот-вот должно было бы достичь своего апогея – обещанных громких посадок, любые шаги к дискредитации режима ему на руку. Так новый виток скандала с Трухиным экс-президенту крайне выгоден, чтоб отвлечь внимание от судебной тяжбы в отношении экс-президента", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что при этом особый упор был сделан на коррупцию в больших масштабах среди представителей власти на фоне ухудшающегося благосостояния населения.

"На фоне щедрых обещании о том, как государство будет служить народу, а также - роста коммуналки и цен в целом, появляется красочная история о солидных взятках из карманов президентской команды. Как показала практика, одиночные коррупционные скандалы не особо бьют по рейтингам - они скорее имею накопительный эффект. Но вот вопрос социальной обстановки уже давно тянет рейтинги как "Слуг", так и всей Зе-команды с самим Президентом вниз. Тем более, когда главным героем скандала становится птица довольно высокого полета вроде Трухина, которому была доверена вся Полтавщина", - отмечает он.

Согласен с этим мнением и политический обозреватель Тарас Козуб: "Для Порошенко ситуация с Трухиным, как и любой скандал со Слугами такого масштаба, - подарок с небес. Это кампания, которая призвана понизить рейтинги, но это не позволит поднять его Порошенко. Поднимают рейтинги другими способами. Конечно, судебные дела не забудутся, но эта история все-таки сдвигает фокус внимания с его уголовных дел".

Согласно публикации, "слив" данного видео было организовано при прямом участии высшего руководства МВД.

"Согласно нашей внутренней информации слив произошел с руки замминистра Евгения Енина. Енин – человек в МВД новый, он был представлен как член новой команды Монастырского, однако, как стало известно из источников в Министерстве, замминистра имеет определенную выгоду в том, что защищает интересы именно Петра Алексеевича в МВД. Енин – по сути его человек", - подытожил автор статьи.