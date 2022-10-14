НАБУ повідомило нардепці від "Слуги народу" про підозру в брехні в декларації

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 14 жовтня повідомило депутатці Верховної Ради про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації.

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Як ідеться у повідомленнях НАБУ та САП, дії нардепки кваліфікувано за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу (у редакції, чинній до 21 липня 2021 року).

Слідство встановило, що вона не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні.

Також з’ясувалося, що народна обраниця не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в Харкові та належать їй на правах власності.

Загалом депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 мільйона гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пунктів 2, 3 частини 1 статті 46 закону про запобігання корупції.

Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції, передані НАБУ.

Як уточнив у своєму Telegram-каналі журналіст Олег Новіков, що висвітлює діяльність НАБУ, мова йде про депутата Анну Колісник з фракції "Слуга народу", цю ж інформацію з посиланням на джерела у правоохоронних органах підтверджує й інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо також, що наприкінці вересня НАБУ завершило розслідування справи за підозрою депутата Ради від "Слуги народу" Олександра Трухіна у скандальній спробі підкупу поліцейських після ДТП.