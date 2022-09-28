НАБУ завершило розслідування спроби підкупу патрульного нардепом Трухіним

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи за підозрою депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олександра Трухіна у спробі підкупу поліцейських після ДТП.

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Як ідеться у повідомленні відомства, 28 вересня стороні захисту підозрюваного відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії нардепа кваліфіковано за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

"Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сама по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином", - вказують в НАБУ.

Йдеться про ДТП за участю Трухіна, яке сталося на Бориспільській трасі у Києві ще 23 серпня 2021 року. Тоді автомобіль Audi, у якому перебував нардеп і ще двоє чоловіків, на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який зупинився на червоне світло. Той у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей та голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.

Додатково скандальності історії додало те, що новину про інцидент було поспіхом видалено з багатьох інтернет-ЗМІ, а державні органи, як і сам Трухін, замовчували його півтора тижні. Державне бюро розслідувань повідомило про те, що розслідує цей інцидент, лише 3 вересня, після того, як заочний коментар дав сам нардеп. Публічно ж Трухін прокоментував ДТП, а також скандал із видаленням новини про нього зі ЗМІ лише 7 вересня.

1 лютого 2022 року видання "Українська правда" опублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події.

Сам депутат на місці заперечував, що був за кермом, проте фактично відмовлявся від надання письмових пояснень та проходження тесту на алкогольне сп'яніння.

Після публікації відеозапису МВС відхрестилося від відповідальності за розслідування інциденту, вказавши, що передало його саме до ДБР. У бюро ж заявили, що слідство не мало в розпорядженні відео з камери Петрика, опубліковане журналістами. Більше того, там заявили, що патрульний давав свідчення у цій справі, але слідчим він нібито не повідомляв про те, що розповів в інтерв'ю УП

Однак паралельно вже наступного дня після публікації своє слідство почало НАБУ. І лише сім місяців після цього, 7 вересня, воно таки вручило Трухіну підозру в пропонуванні патрульному хабаря.