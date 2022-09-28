НАБУ завершило расследование попытки подкупа патрульного нардепом Трухиным

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела по подозрению депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Трухина в попытке подкупа полицейских после ДТП.

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Как говорится в сообщении ведомства, 28 сентября стороне защиты подозреваемого открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия нардепа квалифицированы по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

"Лояльность стражей порядка подозреваемый оценил в 150 тысяч. И хотя он не уточнил, о какой денежной единице идет речь, сам по себе факт такого предложения, независимо от предлагаемой суммы, является наказуемым коррупционным преступлением", - указывают в НАБУ.

Речь идет о ДТП с участием Трухина, которое произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа 2021 года. Тогда автомобиль Audi, в котором находился нардеп и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

Дополнительно скандальности истории добавило то, что новость об инциденте была спешно удалена из многих интернет-СМИ, а государственные органы, как и сам Трухин, замалчивали его полторы недели. Государственное бюро расследований сообщило о том, что расследует этот инцидент только 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал ДТП, а также скандал с удалением новости о нем из СМИ только 7 сентября.

1 февраля 2022 года издание "Украинская правда" опубликовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, прибывшего на место ДТП, свидетельствующее, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю взятку в "150 тысяч", якобы лежащую в спортивной сумке в его багажнике, за то, чтобы правоохранитель позволил ему спокойно уйти с места происшествия.

Сам депутат на месте отрицал, что был за рулем, однако фактически отказывался от предоставления письменных объяснений и прохождения теста на алкогольное опьянение.

После публикации видеозаписи МВД открестилось от ответственности за расследование инцидента, указав, что передало его именно в ГБР. В бюро же заявили, что следствие не располагало видео с камеры Петрика, опубликованное журналистами. Более того, там заявили, что патрульный давал показания по этому делу, но следователям он якобы не сообщал о том, что рассказал в интервью УП.

Однако параллельно уже на следующий день после публикации свое следствие начало НАБУ. И лишь спустя семь месяцев после этого, 7 сентября, оно все же вручило Трухину подозрение в предложении патрульному взятки.