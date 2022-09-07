Нардеп від "Слуги народу" Трухін отримав підозру в пропонуванні хабаря після скандального ДТП

Національне антикорупційне бюро при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 вересня повідомило депутату Верховної Ради Олександру Трухіну ("Слуга народа") про підозру в пропонуванні хабаря правоохоронцю після скандального ДТП в серпні 2021 року.

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Як ідеться в повідомленні бюро, йому інкримінують частину 1 статті 369 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування поки триває.

За версією слідства, народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським "у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці" за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

В НАБУ вказують, що розслідування зазначеного факту було розпочато 2 лютого 2022 року за рішенням генерального прокурора Ірини Венедіктової на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Нагадаємо, що ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі у Києві ще 23 серпня 2021 року. Тоді автомобіль Audi, у якому перебував Трухін і ще двоє чоловіків, на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який зупинився на червоне світло. Той у свою чергу протаранив Daewoo.

Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Одним із потерпілих став голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. 72-річний футбольний суддя та його помічник знепритомніли та були госпіталізовані.

Однак Державне бюро розслідувань повідомило про те, що розслідує цей інцидент, лише 3 вересня, після того, як заочний коментар дав сам нардеп. Публічно ж Трухін прокоментував ДТП, а також скандал із видаленням новини про нього із численних інтернет-ЗМІ лише 7 вересня.

Після цього публічно про розвиток цієї історії не повідомлялося, проте інцидент із близьким до Володимира Зеленського та впливовим нардепом двічі довелося коментувати самому президентові. Зокрема, на прес-марафоні 26 листопада він заявив, що йдеться про банальне ДТП, в якому "нічого страшного немає", а також несподівано дав зрозуміти, що дивився відео з місця події, про наявність якого раніше не повідомлялося.

1 лютого видання "Українська правда" повідомило, що розшукало та опублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події. Сам депутат на місці заперечував, що був за кермом, проте фактично відмовлявся від надання письмових пояснень та проходження тесту на алкогольне сп'яніння.

Після публікації відеозапису Міністерство внутрішніх справ відхрестилося від відповідальності за розслідування інциденту, вказавши, що передало його саме до ДБР. У бюро ж заявили, що слідство не мало в розпорядженні відео з камери Петрика, опубліковане журналістами. Більше того, там заявили, що патрульний давав свідчення у цій справі, але слідчим він нібито не повідомляв про те, що розповів в інтерв'ю УП.

Пізніше ДБР опублікувало відео з дорожніх камер, яке свідчило, що перед ДТП, проте не під час нього, за кермом Audi був не Трухін, а інша людина.

12 депутатів Ради від "Євросолідарності" та колишній голова парламенту Дмитро Разумков внесли проект постанови про звільнення Монастирського у зв'язку із цим скандалом. На це чиновник відповів, що якби Трухін справді йому дзвонив із проханням "вирішувати" питання з ДТП, то "був би посланий". Зазначимо, що цей проект постанови Рада досі не розглядала.