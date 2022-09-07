Нардеп от "Слуги народа" Трухин получил подозрение в предложении взятки после скандального ДТП

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 сентября сообщило депутату Верховной Рады Александру Трухину ("Слуга народа") о подозрении в предложении взятки правоохранителю после скандального ДТП в августе 2021 года.

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Как говорится в сообщении бюро, ему инкриминируется часть 1 статьи 369 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование пока продолжается.

По версии следствия, народный избранник предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским "в размере 150 тысяч без указания денежной единицы" за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

В НАБУ указывают, что расследование указанного факта было начато 2 февраля 2022 года по решению генерального прокурора Ирины Венедиктовой на основании материалов журналистского расследования.

Напомним, что ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа 2021 года. Тогда автомобиль Audi, в котором находился Трухин и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Одним из пострадавших стал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. 72-летний футбольный судья и его помощник потеряли сознание и были госпитализированы.

Однако Государственное бюро расследований сообщило о том, что расследует этот инцидент, лишь 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал ДТП, а также скандал с удалением новости о нем из многочисленных интернет-СМИ только 7 сентября.

После этого публично о развитии этой истории не сообщалось, однако инцидент с близким к Владимиру Зеленским и влиятельным нардепом дважды пришлось комментировать президенту. В частности, на пресс-марафоне 26 ноября он заявил, что речь идет о банальном ДТП, в котором "ничего страшного нет", а также неожиданно дал понять, что смотрел видео с места происшествия, о котором ранее не сообщалось.

1 февраля издание "Украинская правда" сообщило, что разыскало и опубликовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, прибывшего на место ДТП, свидетельствующее, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю взятку в "150 тысяч", которые якобы лежат в спортивной сумке в его багажнике, за то, чтобы правоохранитель позволил ему спокойно уйти с места происшествия. Сам депутат на месте отрицал, что был за рулем, однако фактически отказывался от предоставления письменных объяснений и прохождения теста на алкогольное опьянение.

После публикации видеозаписи Министерство внутренних дел открестилось от ответственности за расследование инцидента, указав, что передало его именно в ГБР. В бюро же заявили, что следствие не располагало видео с камеры Петрика, опубликованное журналистами. Более того, там заявили, что патрульный давал показания по этому делу, но следователям он якобы не сообщал о том, что рассказал в интервью УП.

Позже ГБР опубликовало видео с дорожных камер, свидетельствовавшее, что перед ДТП, однако не во время него, за рулем Audi был не Трухин, а другой человек.

12 депутатов Рады от "Евросолидарности" и бывший глава парламента Дмитрий Разумков внесли проект постановления об увольнении Монастырского в связи с этим скандалом. На это чиновник ответил, что если бы Трухин действительно ему звонил с просьбой "решать" вопросы по ДТП, то "был бы послан". Отметим, что данный проект постановления Рада до сих пор не рассматривала.