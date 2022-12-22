САП передала в суд дело нардепа Трухина

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата Украины (IX созыва) Александра Трухина. Ему инкриминируют попытку подкупить патрульных полицейских.

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Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила пресс-служба САП.

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт об обвинении действующего народного депутата Украины (IX созыв) в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 2021 года Трухин предложил работникам патрульной полиции "неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП".

7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины, в том же месяце следствие завершили. Сторона защиты получила материалы следствия для ознакомления.

В САП отметили, что санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 1 февраля издание "Украинская правда" сообщило, что разыскало и опубликовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, прибывшего на место ДТП, свидетельствующего, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю взятку в "150 тысяч", якобы лежащих в спортивной сумке в его багажнике, за то, чтобы правоохранитель позволил ему спокойно уйти с места происшествия.

Примечательно, что 64% украинцев считают, что дело о ДТП с Трухиным пытались "замять".