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САП передала до суду справу нардепа Трухіна
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата України (ІХ скликання) Олександра Трухіна. Йому інкримінують спробу підкупити патрульних поліцейських.
Про це в четвер, 22 грудня, повідомила пресслужба САП.
"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у серпні 2021 Трухін запропонував працівникам патрульної поліції "неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП".Підписуйтеся на наш YouTube канал
7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України, того ж місяця слідство завершили. Сторона захисту отримала матеріали слідства для ознайомлення.
В САП зазначили, що санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, 1 лютого видання "Українська правда" повідомило, що розшукало таопублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події.
Примітно, що 64% українців вважають що справу про ДТП із Трухіним намагалися "зам'яти".