САП передала до суду справу нардепа Трухіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата України (ІХ скликання) Олександра Трухіна. Йому інкримінують спробу підкупити патрульних поліцейських.

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Про це в четвер, 22 грудня, повідомила пресслужба САП.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у серпні 2021 Трухін запропонував працівникам патрульної поліції "неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП".

7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України, того ж місяця слідство завершили. Сторона захисту отримала матеріали слідства для ознайомлення.

В САП зазначили, що санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 1 лютого видання "Українська правда" повідомило, що розшукало таопублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події.

Примітно, що 64% українців вважають що справу про ДТП із Трухіним намагалися "зам'яти".