Не внес в декларацию сведения об аренде жилья: нардепу сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 14 декабря сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию действующему народному депутату.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн. Также почти на 10 тыс грн занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения из полученных процентов по этим депозитам.

"В общем, сведения в декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн грн", - говорится в сообщении.

Прессслужба не называет имя и фамилию нардепа, которому было объявлено о подозрении.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ранее составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания ими недостоверных сведений в декларации на общую сумму более 2,5 миллиона гривен.