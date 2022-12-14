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Преступность
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Не внес в декларацию сведения об аренде жилья: нардепу сообщили о подозрении

Не внес в декларацию сведения об аренде жилья: нардепу сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 14 декабря сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию действующему народному депутату.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн. Также почти на 10 тыс грн занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения из полученных процентов по этим депозитам.

"В общем, сведения в декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн грн", - говорится в сообщении.

Прессслужба не называет имя и фамилию нардепа, которому было объявлено о подозрении.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ранее составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания ими недостоверных сведений в декларации на общую сумму более 2,5 миллиона гривен.

Автор:
Нина Комащенко