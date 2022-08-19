Земельные участки, дома и мерседес: у "слуг народа" обнаружили недостоверные данные в декларациях

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания ими недостоверных сведений в декларации на общую сумму более 2,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Все три народных депутата представители партии "Слуга народа".

Отмечается, что административные протоколы составлены в отношении Романа Мулика, который в декларации за 2020 год не указал земельный участок и указал недостоверные сведения о стоимости четырех земельных участков, двух паркомест и квартиры. В целом проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн гривен.

Под прицел НАПК попал и Николай Тищенко, не указавший автомобиль марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 года выпуска, принадлежащий ему на праве собственности с 17.06.2003, в ежегодной декларации за 2020 год. По оценкам экспертов, стоимость автомобиля на дату обретения права собственности могла составлять около 500 тыс. гривен.

Составлены административные протоколы также на Алексея Кузнецова, который указал недостоверные сведения о стоимости двух жилых домов, нежилого помещения, автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2006 года выпуска и арендуемого им земельного участка. В целом проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн гривен.

"Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева", - подчеркнули в НАПК.

Напомним, НАПК разоблачило нардепа "слугу" Анатолия Гунько на получении дорогих часов в первый день войны.