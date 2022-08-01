НАЗК викрило нардепа-"слугу" на отриманні дорогого годинника у перший день війни

Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративні протоколи, що стосуються конфлікту інтересів, щодо двох депутатів Верховної Ради та ще низки чиновників.

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Як ідеться в повідомленні агентства, на депутата Анатолія Гунька ("Слуга народу") складень адмінпротокол, оскільки він 24 лютого поточного року отримав від свого помічника у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів.

На іншого ж члена парламентської фракції СН Олександра Гайду складено протокол за те, що той написав депутатське звернення до мера Одеси Геннадія Труханова та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із питань, які становили приватний інтерес депутата.

У зверненні він пропонував забезпечити перевірку закладу громадського харчування, в якому йому відмовили у розміщенні за столом через небажання продемонструвати COVID-сертифікат. Через відповідні перевірки роботу закладу було паралізовано на тиждень, що призвело до втрати прибутку. Зазначається, що ця подія сталася ще до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також складено протокол на мера Новограда-Волинського Житомирської області Миколу Боровця, який під час участі у виборах міського голови отримував добровільні внески до свого виборчого фонду від фізичної особи. Після своєї перемоги він призначив цю особу до виконавчого комітету міської ради, а також щомісячно преміював.

На голову Уманської районної ради Черкаської області Віталія Олійника складено протокол за одночасне виконанням упродовж одного року своїх повноважень разом з повноваженнями директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Також серед посадовців виявлено ряд порушень щодо преміювання родичів та доплат собі самому. Через це було складено два протоколи щодо виконуючого директора Центрального державного історичного архіву Олени Полозової, яка встановила надбавку власній доньці "за складність та напруженість у роботі", а також преміювала її.

Крім того, НАЗК викрило керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Романа Гурського, який встановлював надбавки та премії племіннику та племінниці, які є співробітниками очолюваного ним державного органу.

Складено протоколи і на голів Фастівської районної ради Київської області Віктора Веремейчика, Могилів-Подільської районної ради Вінницької області Івана Телеватюка, Первомайської районної ради Миколаївської області Алєсі Порхун та Хмельницької районної ради Хмельницької області Олександра Чорнієвича, які у 2021 році видавали розпорядження про виплату собі матеріальної допомоги.

Нагадаємо, що Гунька було обрано на довиборах депутата Ради від округу №206 в Чернігівській області, які були проведені одночасно з місцевими виборами 2020 року. Обраного ж спочатку нардепа від цього округу Валерія Давиденка було знайдено застреленим у травні 2020 року. Гунько на виборах обійшов не тільки вдову Давиденка Людмилу, а й лідера Радикальної партії Олега Ляшка.