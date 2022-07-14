НАЗК обурене, що керівники підприємств-виробників російської зброї досі не під санкціями

Національне агентство з питань запобігання корупції вказує, що проти генерального директора російського проектно-конструкторського бюро "Новатор" Фарід Абдрахманов досі не знаходиться під санкціями.

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Як ідеться у повідомленні НАЗК, "Новатор" виробляє крилаті ракети "Калібр", які Росія використовує здебільшого для знищення цивільних об’єктів, і саме цією зброєю 14 липня було нанесено удар по Вінниці.

"У той час, коли санкції мали би, перш за все, паралізувати оборонно-промисловий комплекс РФ, керівники цих підприємств не покарані та вільно користуються всіма благами західного світу. Окрім Абдрахманова, досі залишаються поза "санкційною" увагою інші путінські посіпаки, відповідальні за виробництво зброї, що вбиває українців", - обурюються в агентстві.

Зокрема, це генеральний директор "Конструкторського бюро машинобудування", яке розробило ракетний комплекс "Іскандер", Сергій Пітіков та генеральний директор "Воткінського заводу", який виробляє ракети "Точка У", Ігор Чурбанов.

Крім цього, мова йде про керуючого директора Арсеніївської авіаційної компанії "Прогрес" імені Сазикіна, що виробляє ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор", Дениса Пальцева та члена ради директорів компанії, якій належить Новосибірський авіазавод імені Чкалова, що виготовляє фронтові бомбардувальники Су-34, Сергія Короткова.

Загалом, НАЗК повідомляє, що ідентифікувало ще понад 800 осіб для накладення міжнародних санкцій, а усього до списків внесено вже 17,8 тисячі фізичних та 4 тисячі юридичних осіб.

Так, у поточний перелік потрапили, зокрема, кіпрська компанія Melisantis Limited, що керує "Військово-промисловою компанією" – виробником БТР та "Тигрів", понад 160 командирів військових підрозділів РФ, "посадовці ДНР та ЛНР", Комуністична партія РФ, партія "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" та їхні регіональні відділення.

Серед пропагандистів, до яких мають бути застосовані санкції, вказані члени "Ізборського клубу" як одні з ідеологів "руського миру", головний редактор ток-шоу Володимира Соловйова Гаяне Амбарцумян та багаторічна ведуча програми "Время" на "Першому каналі" Катерина Андреєва.