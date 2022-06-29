Кабмін просить ввести санкції проти учасників чотирьох команд КВК, Маслякова та суддів шоу: у чому причина

Кабінет міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозицію щодо застосування терміном на п'ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо Олександра Маслякова, який з 1964 року веде гумористичне телешоу "Клуб веселих винахідливих", а також проти низки суддів та учасників команд КВК.

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Як йдеться у відповідному розпорядженні уряду №535 від 24 червня, причиною такого кроку називаються дії, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема, умисним порушенням порядку в'їзду на територію Криму, організацією у концертних та інших громадських заходів на півострові.

Крім Маслякова, фігурантами запропонованих санкцій вказано членів журі, а також учасників літнього кубка чемпіонів КВК 2021 року, що пройшов на території санаторно-курортного комплексу Mriya Resort & SPA в Ялті в день незалежності України 24 серпня. Майже всі вони є громадянами Росії.

Зокрема, це телеведучий Валдіс Пельш, співачка Пелагея, гімнаст Микита Нагорний, депутат Державної думи РФ Сангаджі Тарбаєв (раніше капітан команди КВК "Збірна РУДН"), громадянин Білорусі, артист розмовного жанру і телеведучий Вадим Галигін, а також керівник арт-кластеру "Таврида" Сергій Першин.

Крім того, у списку значаться учасники команди КВК "Російська дорога" Олексій Кривеня, Максим Конюхов та Денис Шуренко, учасники команди "Збірна Татнафти" Костянтин Бутусов, Світлана Малюткіна, Султан Нугайбеков, Роман Сафонов та Айдар Сулейманов, учасники команди "ІП Бондарєв" Денис Бондарєв, Павло Кореневський, Олена Федотова та Аліна Омельянчук, а також учасники команди "Збірна Снєжногорська" Сергій Жаріков, Михайло Матюх, Олексій Жирнов, Олександр Висоцьких, Ірина Девочкіна, Олексій Мурашов та Володимир Шнитко.

Крім цього, Кабмін хоче запровадити санкції проти учасників міжнародного фестивалю силових видів спорту "Євразійські ігри-2021", який пройшов за підтримки Міністерства спорту Росії в окупованому Севастополі 5-6 червня 2021 року.

Зокрема, це спортсмени Назар Долицький, В'ячеслав Максюта, Михайло Шивляков, Юрій Колмаков, Петро Мартиненко, Оксана Кошелєва та Сергій Харламов.

До цих осіб пропонується застосувати, серед іншого, блокування активів в Україні, заборону на виведення капіталів з України, заборону на передачу прав інтелектуальної власності, заборону на в'їзд в Україну, а також позбавлення держнагород та інших відзнак України.

Крім цього, санкції пропонується запровадити і проти ТОВ "АМіК" ("Олександр Масляков та Компанія"), а також російського представництва виробника фототехніки Canon Inc., яке виступило технічним партнером заходу Nature Photo Camp, який незаконно проводилося біля окупованої Алушти у 2020 та 2021 роках .

Варто при цьому зазначити, що чинний президент України Володимир Зеленський свого часу став широко відомим саме як учасник КВК: спочатку він грав у команді "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", а згодом став капітаном і автор номерів команди "95-й квартал".