Кабмин просит ввести санкции против участников четырех команд КВН, Маслякова и судей телешоу: в чем причина

Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о применении сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Александра Маслякова, с 1964 года ведущего юмористическое телешоу "Клуб веселых находчивых", а также против ряда судей и участников команд КВН.

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Как говорится в соответствующем распоряжении правительства №535 от 24 июня, причиной для такого шага называются действия, создающие реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, умышленным нарушением порядка въезда на территорию Крыма, организацией и участием в концертных и других публичных мероприятиях на полуострове.

Кроме Маслякова, фигурантами предложенных санкций указаны члены жюри, а также участники летнего кубка чемпионов КВН 2021 года, прошедшего на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Ялте в день независимости Украины 24 августа. Почти все они являются гражданами России.

В частности, это телеведущий Валдис Пельш, певица Пелагея, гимнаст Никита Нагорный, депутат Государственной думы РФ Сангаджи Тарбаев (ранее капитан команды КВН "Сборная РУДН"), являющийся гражданином Беларуси артист разговорного жанра и телеведущий Вадим Галыгин, а также руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

Кроме того, в списке значатся участники команды КВН "Русская дорога" Алексей Кривеня, Максим Конюхов и Денис Шуренко, участники команды "Сборная Татнефти" Константин Бутусов, Светлана Малюткина, Султан Нугайбеков, Роман Сафонов и Айдар Сулейманов, участники команды "ИП Бондарев" Денис Бондарев, Павел Кореневский, Елена Федотова и Алина Омельянчук, а также участники команды "Сборная Снежногорска" Сергей Жариков, Михаил Матюх, Алексей Жирнов, Александр Высоцких, Ирина Девочкина, Алексей Мурашов и Владимир Шнитко.

Помимо этого, Кабмин хочет ввести санкции против участников международного фестиваля силовых видов спорта "Евразийские игры-2021", прошедшего при поддержке Министерства спорта России в оккупированном ею Севастополе 5-6 июня 2021 года.

В частности, это спортсмены Назар Долицкий, Вячеслав Максюта, Михаил Шивляков, Юрий Колмаков, Петр Мартыненко, Оксана Кошелева и Сергей Харламов.

К данным лицам предлагается применить, среди прочего, блокировку активов в Украине, запрет на вывод капиталов из Украины, запрет на передачу прав интеллектуальной собственности, запрет на въезд в Украину, а также лишение госнаград и других знаков отличия Украины.

Помимо этого, санкции предлагается ввести и против ООО "АМиК" ("Александр Масляков и Компания"), а также российского представительства производителя фототехники Canon Inc., которое выступило техническим партнером мероприятия Nature Photo Camp, незаконно проводилось около оккупированной Алушты в 2020 и 2021 годах.

Стоит при этом отметить, что действующий президент Украины Владимир Зеленский изначально стал широко известен именно как участник КВН: первоначально он играл в команде "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", а затем стал капитаном и автором номеров команды "95-й квартал".