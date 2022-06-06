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Латвия запретила вещание всех российских телеканалов, но предоставит площадку для "Дождя"

Латвия запретила вещание всех российских телеканалов, но предоставит площадку для "Дождя"
Рижская телебашня. Фото: Depositphotos

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 6 июня решил запретить вещание в Латвии 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор оставались доступны латвийским зрителям, сообщается на Facebook-странице регулятора.

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Как передает LETA, глава совета Ивар Аболиньш пояснил, что решение было принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.

Решение вступит в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия в Украине и не вернет ей Крым. К запрещенным каналам относятся, например, "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие.

Кроме того, НСЭСМИ Латвии сообщил, что решил выдать лицензию на вещание независимому телеканалу "Дождь", "который с 9 июня станет латвийской программой". Это решение также вступит в силу 9 июня.

Этот телеканал, изначально российский, приостановил свою работу в начале марта. После приостановки вещания канала его главный редактор Тихон Дзядко и еще несколько сотрудников редакции покинули Россию.

Гендиректор канала Наталья Синдеева объяснила такое решение принятым Государственной думой РФ законом о "фейковых новостях". Уже тогда руководство телеканала начало обсуждать формат возобновленной работы "Дождя".

Как сообщил Аболиньш LETA, переговоры о трансляции телевизионных программ канала из Латвии велись около трех месяцев. Причем еще в начале марта LETA сообщало, что разговоры о возможной работе в Риге других телеканалов, предназначенных для русской аудитории, ведутся не только по "Дождю". 

Трансляция же "Дождя" в Украине была запрещена еще в январе 2017 года.

Отметим, что еще в первый день войны РФ против Украины, 24 февраля, НСЭСМИ запретил ретрансляцию в Латвии каналов "Россия-РТР", "Россия24" и TV Centr International, с начала марта также были запрещены каналы "Мир24" и RTVi, а затем и еще 18 каналов, принадлежащих российскому Gazprom Media Holdings, попавшему под санкции США.

29 апреля латвийский суд решил временно вернуть в эфир несколько развлекательных каналов из этого списка, поскольку регулятор не смог аргументировать, как они угрожают государственной безопасности Латвии.

26 мая Сейм Латвии принял поправки в закон об электронных СМИ, которыми НСЭСМИ был наделен правом ограничивать вещание зарубежных программ, если они производятся в странах, угрожающих суверенитету других стран.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов