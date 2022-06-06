Латвія заборонила мовлення всіх російських телеканалів, але надасть майданчик "Дождю"

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії 6 червня вирішила заборонити мовлення у Латвії 80 зареєстрованих у Росії телеканалів, які досі залишалися доступними латвійським глядачам, повідомляється на Facebook-сторінці регулятора.

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Як передає LETA, голова ради Івар Аболіньш пояснив, що рішення було ухвалено на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни.

Рішення набуде чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить бойові дії в Україні та не поверне їй Крим. До заборонених каналів відносяться, наприклад, "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" та інші.

Крім того, НРЕЗМІ Латвії повідомила, що вирішив видати ліцензію на мовлення незалежному телеканалу "Дождь", "який з 9 червня стане латвійською програмою". Це рішення також набуде чинності 9 червня.

Цей телеканал припинив свою роботу на початку березня. Після припинення мовлення каналу його головний редактор Тихон Дзядко та ще кілька співробітників редакції залишили Росію.

Гендиректор каналу Наталія Синдеєва пояснила таке рішення ухваленим Державною думою РФ законом про "фейкові новини". Вже тоді керівництво телеканалу почало обговорювати формат поновленої роботи "Дождя".

Як повідомив Аболіньш LETA, переговори про трансляцію телевізійних програм каналу з Латвії тривали близько трьох місяців. Причому ще на початку березня LETA повідомляло, що розмови про можливу роботу в Ризі інших телеканалів, призначених для російської аудиторії, ведуться не лише щодо "Дождя".

Трансляцію ж "Дождя" в Україні було заборонено ще в січні 2017 року.

Зазначимо, що ще в перший день війни РФ проти України, 24 лютого, НРЕЗМІ заборонила ретрансляцію в Латвії каналів "Росія-РТР", "Росія24" та TV Centr International, з початку березня також були заборонені канали "Мир24" та RTVi, а потім і ще 18 каналів, які належать російському Gazprom Media Holdings, що потрапив під санкції США.

29 квітня латвійський суд вирішив тимчасово повернути в ефір кілька розважальних каналів із цього списку, оскільки регулятор не зміг аргументувати, як вони загрожують державній безпеці Латвії.

26 травня Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про електронні ЗМІ, якими НРЕЗМІ було наділено правом обмежувати мовлення закордонних програм, якщо вони виробляються в країнах, що загрожують суверенітету інших країн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com