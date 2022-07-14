НАПК возмущено, что руководители предприятий-создателей российского оружия до сих пор не под санкциями

Национальное агентство по предотвращению коррупции указывает, что против генерального директора российского проектно-конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов до сих пор не находится под санкциями.

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Как говорится в сообщении НАПК, "Новатор" производит крылатые ракеты "Калибр", которые Россия использует в основном для уничтожения гражданских объектов, и именно этим оружием 14 июля был нанесен удар по Виннице.

"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс РФ, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами западного мира. Кроме Абдрахманова, до сих пор остаются вне "санкционного" внимания другие путинские прихвостни, ответственные за производство оружия, убивающего украинцев", - возмущаются в агентстве.

В частности, это генеральный директор "Конструкторского бюро машиностроения", разработавшего ракетный комплекс "Искандер", Сергей Питиков и генеральный директор "Воткинского завода", производящего ракеты "Точка У", Игорь Чурбанов.

Кроме того, речь идет об управляющем директоре Арсениевской авиационной компании "Прогресс" имени Сазыкина, производящей ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Денисе Пальцеве и члене совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиазавод имени Чкалова, производящий фронтовые бомбардировщики Су-34, Сергее Короткове.

В целом НАПК сообщает, что идентифицировало еще более 800 человек для наложения международных санкций, а всего в списки внесено уже 17,8 тысячи физических и 4 тысячи юридических лиц.

Так, в текущий перечень попали, в частности, кипрская компания Melisantis Limited, управляющая "Военно-промышленной компанией" - производителем БТР и "Тигров", более 160 командиров военных подразделений РФ, "должностные лица ДНР и ЛНР", Коммунистическая партия РФ, партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и их региональные отделения.

Среди пропагандистов, к которым должны применяться санкции, указаны члены "Изборского клуба" как одни из идеологов "русского мира", главный редактор ток-шоу Владимира Соловьева Гаяне Амбарцумян и многолетняя ведущая программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева.