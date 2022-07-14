- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
НАПК возмущено, что руководители предприятий-создателей российского оружия до сих пор не под санкциями
Национальное агентство по предотвращению коррупции указывает, что против генерального директора российского проектно-конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов до сих пор не находится под санкциями.
Как говорится в сообщении НАПК, "Новатор" производит крылатые ракеты "Калибр", которые Россия использует в основном для уничтожения гражданских объектов, и именно этим оружием 14 июля был нанесен удар по Виннице.
"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс РФ, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами западного мира. Кроме Абдрахманова, до сих пор остаются вне "санкционного" внимания другие путинские прихвостни, ответственные за производство оружия, убивающего украинцев", - возмущаются в агентстве.
В частности, это генеральный директор "Конструкторского бюро машиностроения", разработавшего ракетный комплекс "Искандер", Сергей Питиков и генеральный директор "Воткинского завода", производящего ракеты "Точка У", Игорь Чурбанов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, речь идет об управляющем директоре Арсениевской авиационной компании "Прогресс" имени Сазыкина, производящей ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Денисе Пальцеве и члене совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиазавод имени Чкалова, производящий фронтовые бомбардировщики Су-34, Сергее Короткове.
В целом НАПК сообщает, что идентифицировало еще более 800 человек для наложения международных санкций, а всего в списки внесено уже 17,8 тысячи физических и 4 тысячи юридических лиц.
Так, в текущий перечень попали, в частности, кипрская компания Melisantis Limited, управляющая "Военно-промышленной компанией" - производителем БТР и "Тигров", более 160 командиров военных подразделений РФ, "должностные лица ДНР и ЛНР", Коммунистическая партия РФ, партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и их региональные отделения.
Среди пропагандистов, к которым должны применяться санкции, указаны члены "Изборского клуба" как одни из идеологов "русского мира", главный редактор ток-шоу Владимира Соловьева Гаяне Амбарцумян и многолетняя ведущая программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева.