Кабмин просит ввести санкции против археологов, причастных к раскопкам в Крыму

Кабинет министров предлагает применить персональные специальные экономические санкции к лицам, причастным к незаконным археологическим раскопкам, исследованиям объектов культурного наследия, самовольному раскапыванию воинских захоронений на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, оккупированных Россией.

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Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, соответствующие предложения Совету национальной безопасности и обороны правительство одобрило на заседании 1 июля.

Как подчеркнул министр Александр Ткаченко, проведение РФ археологических раскопок на территории оккупированного ею Крымского полуострова полностью противоречит международному праву в области культурного наследия.

"Украина четко и своевременно реагирует на факты нарушения международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях. Все, кто причастен к незаконным варварским действиям на территории Украины, должны быть наказаны. Все, что творят россияне в Крыму, на территории Украины, во всем мире — это только агрессия, провокации, манипуляции, террор и абсолютное зло. Этой стране не место в цивилизованном мире", - заявил он.

Отмечается, что санкции будут предусматривать запрет на въезд в Украину и запрет на распоряжение фигурантами своим имуществом в Украине.

В Минкульте уверены, что это станет предпосылкой для сворачивания научных исследований в области археологии Северного Причерноморья и создаст препятствия незаконным археологическим раскопкам и научным исследованиям в Крыму.

Также там отмечают, что инициатива призвана предотвратить представление соответствующих результатов научных исследований, в частности перед международным научным сообществом, а также использование институтов ЮНЕСКО для опосредованной легитимации попытки аннексии Крыма.

Предложения к санкционному списку подготовили сам Минкульт вместе с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Конкретных фамилий в ведомстве пока не называют, но обещают, что в скором времени решение будет обнародовано на правительственном портале.

Напомним также, что 24 июня Кабмин инициировал введение санкций против участников четырех команд КВН, неизменного ведущего юмористического шоу Александра Маслякова и его судей, которые в 2021 году организовали и провели концерт в Крыму.