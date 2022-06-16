Великобритания ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла

Правительство Великобритании внесло в санкционный список предстоятеля Российскрй православной церкви - патриарха московского Кирилла (Гундяева), сообщила пресс-служба правительства.

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Под санкции также попали:

руководитель компании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин;

депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов;

уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Активы (находящиеся в Великобритании) всех, кто попал в новый санкционный пакет заморозят. Патриарху Кириллу, Савостьянову и Львове-Беловой запрет въезжать на территории Великобритании. Принадлежащим им самолетам, яхтам и т.д. также будет запрещено находиться на территории Великобритании.

"Сегодня мы нацелены на пособников и виновников путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей. Мы не устанем защищать свободу и демократию и оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха", - прокомментировала министр иностранных дел Лиз Трасс.

Отметим, что накануне Евросоюз одобрили шестой санкционный пакет против страны-агрессора России. Под новые персональные санкции ЕС попали представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители СМИ, но там нет патриарха Кирилла, которого убрали из санкционного списка по требованию Венгрии.