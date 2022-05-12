Ситник став заступником голови НАЗК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков 12 травня призначив своїм заступником Артема Ситника. Про це йдеться у повідомленні агентства.

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Наголошується, що у НАЗК Ситник відповідатиме за координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі за забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини та виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України.

Також він займатиметься запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів; моніторингом та контролем за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У разі відсутності голови агентства виконувати обов'язки керівника НАЗК тепер буде саме Ситник. Нагадаємо, що донедавна він фактично керував Національним антикорупційним бюро.

При цьому ще 16 вересня 2020 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, ряд норм закону про НАБУ, включаючи повноваження президента створювати цей орган і призначати його директора. Раніше, наприкінці серпня того ж року, КС визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка від квітня 2015 року про призначення Ситника головою бюро.

Однак у самому НАБУ рішення КС виконувати відмовлялися, а інші державні органи не заважали Ситнику після цього продовжувати очолювати бюро.

12 квітня 2022 року депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила, що Ситник "звільнений з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень". При цьому в НАБУ заявили, що повноваження Ситника закінчуються 16 квітня, коли закінчується 7-річний термін, визначений законом про НАБУ. Однак у будь-якому разі Ситник НАБУ більше не очолює.