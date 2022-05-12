Сытник стал заместителем главы НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков 12 мая назначил своим заместителем Артема Сытника. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что в НАПК Сытник будет отвечать за координацию взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе за обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях и выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины.

Также он будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликта интересов; мониторингом и контролем за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В случае отсутствия главы агентства исполнять обязанности руководителя НАПК теперь будет именно Сытник. Напомним, что донедавна он фактически руководил Национальным антикоррупционным бюро.

При этом еще 16 сентября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента создавать этот орган и назначать его директора. Ранее, в конце августа того же года, КС признал неконституционным указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении Сытника главой бюро.

Однако в самом НАБУ решение КС выполнять отказывались, в другие государственные органы не мешали Сытнику после этого продолжать возглавлять бюро.

12 апреля 2022 года депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что Сытник "уволен с должности в связи с истечением срока полномочий". При этом в НАБУ заявили, что полномочия Сытника истекают 16 апреля, когда истекает 7-летний срок, определенный законом о НАБУ. Однако в любом случае Сытник НАБУ больше не возглавляет.