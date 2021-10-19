Рада изменила статус НАБУ, лишив президента влияния на бюро

Верховная Рада приняла закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции. Как передает "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №5459-1 во втором чтении и целом проголосовали 304 депутата.

Документом статус НАБУ меняется с государственного правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

При этом оговаривается, что на НАБУ не распространяются требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти.

Также закон устанавливает, что изменение статуса бюро не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с его ликвидацией или реорганизацией.

Рада предусмотрела, что работу НАБУ координирует Кабмин в пределах и в порядке, установленных законом, однако положение о НАБУ правительство не утверждает. При этом закон запрещает Кабмину отменять полностью или частично акты НАБУ.

Кроме того, из законодательства убрана норма, согласно которой НАБУ создает президент, а также прописано, что назначает и увольняет директора НАБУ Кабмин, а не президент, как было предусмотрено изначально.

В частности, установлено, что правительство может уволить главу бюро "исключительно при наличии оснований" и если за это проголосовало не менее двух третей должностного состава Кабмина.

Закон предусматривает, что директором НАБУ может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за рубежом, или в международных организациях не менее пяти лет, владеющий государственным языком и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Отбор на эту должность организовывает и проводит конкурсная комиссия из шести человек, из которых три предлагает сам Кабмин, а еще три кандидатуры Кабмин вносит на основании предложений международных и иностранных организаций, которые на протяжении последних трех лет до завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий "оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции".

Напомним, что 16 сентября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента создавать этот орган и назначать его директора. Ранее, в конце августа он признал неконституционным указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении главой бюро Артема Сытника. В самом НАБУ решение КС выполнять отказываются до сих пор, и Сытник де-факто продолжает возглавлять бюро.

Отметим также, что в сентябре 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в коррупционном административном нарушении и оштрафовал его на 3400 грн. Директору НАБУ вменили нарушение установленных ограничений по получению подарков в связи с тем, что тот неоднократно отдыхал в охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны". В декабре 2019 года Ровенский апелляционный суд подтвердил это решение.