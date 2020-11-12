"Слуга народа" предложит прописать в Конституции, что главу НАБУ назначает президент

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что его фракция намерена внести в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающий полномочия президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По словам нардепа, он еще с момента принятия закона о НАБУ прекрасно понимал, что порядок назначения главы этого органа "сомнителен" с точки зрения конституционности, так как у президента в Конституции полномочия назначать такое ​​должностное лицо нет, а закон противоречить Конституции не может.

По словам Вениславского, о возможной отмене КС спорной нормы он заранее предупреждал на совещаниях у президента Владимира Зеленского.

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод — сомнительный вывод, но мы должны его учитывать — Конституционного суда, предусматриваем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады, и прямо в Конституции предусматриваем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе", — сообщил он.

Депутат добавил, что для того, чтобы этот законопроект был внесен, надо собрать не менее 150, но пока их собрано около 120, хотя "процесс идет".

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе (17-20 ноября — Delo.ua) мы закончим — соберем все подписи и внесем этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады", — спрогнозировал он.

Напомним, 16 сентября КС признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента назначать его директора. В конце августа он признал неконституционным указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении главой бюро Артема Сытника.

В самом НАБУ решение КС выполнять отказываются. При этом Окружной админсуд Киева 26 октября обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство против Сытника о попытке захвата власти в связи с невыполнением решения КС, Кабмин — определить отдельного министра для координации работы НАБУ, а Совету нацбезопасности и обороны — взять под контроль деятельность бюро. В течение месяца госорганы должны сообщить суду о принятых мерах.