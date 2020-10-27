Политика 20 минут назад

Увольнение Сытника: в НАБУ назвали абсурдным решение ОАСК и обжалуют его

Окружной админсуд Киева пытается заблокировать работу учреждения, разоблачившего судей на злоупотреблениях и попытке захвата власти, считают в НАБУ

Артем Сытник. Фото: НАБУ Артем Сытник. Фото: НАБУ
Артем Сытник. Фото: НАБУ

Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального антикоррупционного бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле.

Об этом сообщается в заявлении Бюро, опубликованном на его странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Как утверждают в НАБУ, настоящая цель этого судебного решения — заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

В ведомстве напомнили, что 26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность Национального антикоррупционного бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе — заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", — говорится в заявлении.

Читайте также:
Назначение Сытника главой НАБУ признали неконституционным, но он остается на своем посту

При этом в Бюро подчеркнули, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются таковыми, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливого судопроизводства", — резюмировали в ведомстве.

Ранее в Окружном административном суде Киева заявили, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца. В связи с этим ОАСК заявил о нарушении закона и постановил направить отдельные постановления.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НАБУ должно завести дело о покупке отеля "Днипро", — Высший антикоррупционный суд
НАБУ должно завести дело о покупке отеля "Днипро", — Высший антикоррупционный суд
Суд вернул иск Черновецкого, просившего сделать русский язык государственным
Суд вернул иск Черновецкого, просившего сделать русский язык государственным
ОАСК дал месяц на увольнение Сытника, но в Минюсте не могут выполнить решение суда
ОАСК дал месяц на увольнение Сытника, но в Минюсте не могут выполнить решение суда
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Трагедия в Египте: акула напала на семью украинцев, ребенок остался без руки

  3. Штепы не будет во втором туре выборов мэра Славянска — ОПЗЖ

  4. "Буду сдавать мандат": Нардепа от "Слуги народа" в четвертый раз избрали мэром

  5. Коронавирус: в Украине за сутки 6677 новых заболевших, 126 человек умерли

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...