Увольнение Сытника: в НАБУ назвали абсурдным решение ОАСК и обжалуют его

Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального антикоррупционного бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле.

Об этом сообщается в заявлении Бюро, опубликованном на его странице в Facebook.

Как утверждают в НАБУ, настоящая цель этого судебного решения — заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

В ведомстве напомнили, что 26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность Национального антикоррупционного бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе — заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", — говорится в заявлении.

При этом в Бюро подчеркнули, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются таковыми, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливого судопроизводства", — резюмировали в ведомстве.

Ранее в Окружном административном суде Киева заявили, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца. В связи с этим ОАСК заявил о нарушении закона и постановил направить отдельные постановления.