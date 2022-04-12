Главу НАБУ Сытника уволили

Нардеп от партии "Слуга народа" Юлия Гришина сообщила в своем Telegram-канале, что уволили главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

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"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", — написала Гришина.

Сытник занимал эту должность с 2015 года. Согласно законодательству директора НАБУ назначают на семь лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

В феврале 2021 года Кабмин утвердил законопроект, который отстранит Сытника от должности директора НАБУ. Кто займет теперь его должность, пока неизвестно.