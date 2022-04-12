Главу НАБУ Ситника звільнили

Нардеп від партії "Слуга народу" Юлія Гришина повідомила у своєму Telegram-каналі, що звільнено голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

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"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", — написала Гришина.

Пресслужба НАБУ у коментарі "Української правди" уточнила, що повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ закінчуються 16 квітня 2022 року, після чого його обов'язки виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Ситник обіймав цю посаду з 2015 року. Згідно до законодавства, директора НАБУ призначають на сім років. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два терміни поспіль.

У лютому 2021 року Кабмін затвердив законопроєкт, який усуне Ситника з посади директора НАБУ. Хто обійме тепер його посаду, поки що невідомо.