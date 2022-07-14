Житомирська облрада просить парламент повернути Новограду-Волинському історичну назву

Житомирська обласна рада підтримала ідею перейменування міста Новоград-Волинський у Звягель, а Новоград-Волинського району – у Звягельський. За відповідні подання, як передає "Суспільне" проголосувало по 46 депутатів із 49 присутніх (всього в раді 64 депутати).

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Згідно з опублікованими на сайті облради проєктами цих рішень, апарату облради доручається підготувати тексти подання до парламенту, голові облради - підписати їх, а комісії з регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності - проконтролювати виконання рішення.

Зазначимо, що Новоград-Волинська міська рада підтримала перейменування міста на Звягель ще місяць тому - 16 червня. Відповідне рішення ухвалила стосовно себе й районна рада 23 червня.

Звягелем місто називалося ще до 1795 року, за часів часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, але й до сьогодні ця назва має широке неофіційне використання. Офіційно ж Новоград-Волинський називався Звягелем за останні два століття лише під час нацистської окупації в 1941-1944 роках.

Це четверте за величиною місто Житомирської області. На початок 2022 року у ньому проживали, за офіційною оцінкою, 55,1 тисячі мешканців.

Крім того, це останній з трьох міських населених пунктів України, що має в своїй назві частину "Волинський": селище Володарськ-Волинський Житомирської області було перейменовено на Хорошів в рамках декомунізації ще в 2016 році, а 15 грудня 2021 року Верховна Рада перейменувала й місто Володимир-Волонський на просто Володимир.