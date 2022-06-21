Дерусифікація Києва: з'явилися перші результати голосування за перейменування міських об'єктів

У застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За словами заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренко, до рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією.

"Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ. Кожен із нас усвідомлює те, що присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення. Наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії", – наголосив Бондаренко.

Він додав, що згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів.

Перші результати голосування - https://bit.ly/3xHm8oT

Нагадаємо, що 15 червня розпочалося рейтингове електронне голосування щодо перейменування міських об'єктів Києва, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією та її сателітами. Голосування тривало до 19 червня.

Зокрема, проведене місяць тому опитування групи "Рейтинг" показало, що перейменування вулиць з російськими назвами українці хочуть навіть більше, ніж їх дерадянізації, - за це висловилися 73%.