Мінкульт ініціював створення Ради з питань дерусифікації та декомунізації

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювали створення дорадчого органу - Ради при МКІП та УІНП, яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

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Про це йдеться у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що через широкомасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український значно активізувався.

"Щоб все відбувалося у законний спосіб, Міністерство ініціювало створення Ради при МКІП та УІНП. Це дорадчий орган, що опікуватиметься вказаними питаннями. Органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення і далі координувати його з Радою", - йдеться у повідомленні.

Також у зв’язку з активним очищенням громадського простору від монументів та інших об’єктів, котрі були покликані закріплювати в Україні російські пропагандистські наративи, та запитами від громадян та органів місцевого самоврядування, МКІП разом з Українським інститутом національної пам’яті зібрали ключову інформацію щодо законодавчої рамки відповідних процесів.

Варто зазначити, що у Києві хочуть перейменувати вулицю Льва Толстого на честь полку "Азов", а Пушкінську - на Європейську. Зокрема, 26 квітня у столиці знесли пам'ятник, присвячений "возз’єднанню" українського і російського народів.