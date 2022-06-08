Минкульт инициировал создание Совета по дерусификации и декоммунизации

Министерство культуры и информационной политики инициировали создание совещательного органа – Совета при МКИП и УИНП, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

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Об этом говорится в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что из-за широкомасштабного вторжения России запрос на замену советского и российского наследия украинским значительно активизировался.

"Чтобы все происходило законным способом, Министерство инициировало создание Совета при МКИП и УИНП. Это совещательный орган, который будет заниматься указанными вопросами. Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению и дальше координировать его с Советом", - говорится в сообщении.

Также в связи с активной очисткой общественного пространства от монументов и других объектов, призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы, и запросами от граждан и органов местного самоуправления, МКИП вместе с Украинским институтом национальной памяти собрали ключевую информацию о законодательной рамке соответствующих действий.

Стоит отметить, что в Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую – в Европейскую. В частности, 26 апреля в столице был снесен памятник, посвященный "воссоединению" украинского и русского народов.