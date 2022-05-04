День Победы 9 мая называет пережитком прошлого уже относительное большинство украинцев — опрос

36% украинцев считают День Победы 9 мая праздником, являющимся пережитком прошлого, а 34% называют его праздником, имеющим символизм, значимый лично для респондента. Еще 14% считают его обычным днем, 9% просто выходным днем, а 7% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом, по данным опроса, проведенного четыре года назад, абсолютное большинство (80%) респондентов называли День Победы праздником со значимым символизмом, лишь по 7% пережитком прошлого и просто выходным днем, а для 4% это был обычный день.

Сейчас же 80% считают, что 9 мая должен праздноваться День памяти жертв Второй мировой войны вместо Дня Победы, и лишь 15% имеют противоположное мнение. В апреле 2018 года первых было всего 34%, а вторых большинство в 56%.

Самым весомым при этом фактором, определяющим это различие, является разговорный язык дома: среди говорящих по-русски 31% считают, что это должен оставаться День Победы, а среди украиноязычных в быту таковых лишь 9%.

В то же время 78% опрошенных оценивают вклад украинского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне как очень значительный, 17% — скорее, значительный, по 1% — скорее, незначительный и совсем незначительный. Остальные 3% затруднились с оценкой.

67% украинцев в ответ на вопрос о том, какие страны внесли наибольший вклад в эту победу, указали Украину, 24% назвали Беларусь, 23% — Россию, 21% — другие страны СССР (можно было давать до трех ответов). США назвали 30% опрошенных, Великобританию — 27%. Около 1% назвали в числе таких стран Китай.

По мнению относительного большинства (44%) респондентов, украинские солдаты и офицеры в составе советской армии в 1941-1945 годах воевали за освобождение Украины. 39% считают, что они воевали за советскую Родину (СССР), 7% — за освобождение Европы, а 3% — за руководителя СССР Иосифа Сталина.

Причем по данным опроса, проведенного 14 лет назад, в апреле 2008 года, вариант "за освобождение Украины" выбирали лишь 13%, а "за советскую Родину" — 74%.

Сейчас же 77% полагают, что украинские солдаты в войне с Россией защищают и народ Украины, и народы Европы, а 22% — только народ Украины. Последний вариант, в частности, выбрали 29% опрошенных жителей востока страны и 16% жителей запада. Среди говорящих дома по-русски таковых 32%, а среди говорящих по-украински всего 17%.

В целом к воинам современной украинской армии 89% относятся однозначно положительно, 7% — скорее, положительно, а к воинам Советской армии, воевавшим с фашизмом, — 42% и 43% соответственно (еще 5% и 3% опрошенных выразили, скорее, негативное или однозначно негативное отношение к последним).

К воинам Украинской повстанческой армии 40% относятся однозначно хорошо, 31% — скорее, хорошо, 5% — скорее, плохо, 7% — однозначно плохо. Однако еще 18% ответить не смогли.

Кроме того, 81% опрошенных так или иначе поддерживает признание ОУН-УПА участниками борьбы за независимость Украины и лишь 10% против этого (предыдущий аналогичный опрос в ноябре 2019 года показывал соотношение 47% на 31%).

Нынешний опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Источник фото: ua.depositphotos.com